ضبط المتهمين بتنفيذ عملية سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الآلي بجنوب سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الإسكندرية – جنوب سيناء - الجيزة - البحر الأحمر) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- مديرية أمن الإسكندرية

▪ ضبط (فرد أمن "إدارى " بأحد المحلات التجارية - كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل 3 خزائن بالمحل محل عمله.. وبمواجهته إعترف بإستغلال طبيعة وظيفته بالمحل المشار إليه وإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه.

- مديرية أمن جنوب سيناء

▪ ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين) لقيامهم بسرقة (مبلغ مالى وهاتف محمول من (تاجر وشقيقه) بالإكراه حال سيرهما بسيارة بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهم (سيارة - بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات "مستخدمين فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع السرقة بالإكراه من المواطنين على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهما).

▪ ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة خاصة (بسيدة بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ) وبداخلها (مبلغ مالى- بطاقة تحقيق شخصية وبعض الأوراق).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.