أخبار مصرية

«الداخلية» تواصل جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

- ضبط (مالك صيدليات - مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه محكوم عليه بالحبس 247 سنة وكفالات مالية، فى عدد 103 قضية (جزئى، مستأنف) بتهم (شيك، تبديد).

- ضبط (مزارع- مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 48 حكم (جزئى – مستأنف- غرامة ) بإجمالى 18 سنة وكفالة مالية، بتهم (تبديد).

- ضبط (مزارع - مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 31 حكم (جزئى، مستأنف ) بإجمالى حبس 19 سنة وستر أشهر بتهم (تبديد).

▪ وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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