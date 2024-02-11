«الداخلية» تواصل جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (مالك صيدليات - مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه محكوم عليه بالحبس 247 سنة وكفالات مالية، فى عدد 103 قضية (جزئى، مستأنف) بتهم (شيك، تبديد).

- ضبط (مزارع- مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 48 حكم (جزئى – مستأنف- غرامة ) بإجمالى 18 سنة وكفالة مالية، بتهم (تبديد).

- ضبط (مزارع - مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 31 حكم (جزئى، مستأنف ) بإجمالى حبس 19 سنة وستر أشهر بتهم (تبديد).

▪ وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.