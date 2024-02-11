أخبار مصرية

ضبط تشكيل عصابي لممارسته نشاط إجرامي للإتجار بالأسلحة النارية في الجيزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبرفقته 3 أشخاص- مقيمون بالجيزة بحوزتهم  (4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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