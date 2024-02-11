ضبط تشكيل عصابي لممارسته نشاط إجرامي للإتجار بالأسلحة النارية في الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فيها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبرفقته 3 أشخاص- مقيمون بالجيزة بحوزتهم (4 بنادق خرطوش- 3 طبنجات "من بينهم 2 طبنجة معدلة" - 3 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.