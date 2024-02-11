نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليم كتب التيرم الثاني على الطلاب فى أول يوم دراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت المدارس الابتدائية والإعدادية، بتسليم كتب الفصل الدراسي الثانى، للطلبة والطالبات، منذ الساعات الأولى لإنطلاق الدراسة بالتيرم الثانى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكتب وصلت إلى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، لتوزيعها على الطلاب أول بأول دون تأخير وعدم ربطها بأقساط المصروفات الدراسية خاصة لطلاب مدارس اللغات.

وانتظم صباح اليوم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكده على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.



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