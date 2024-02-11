نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم حكومي جديد لكبار السن.. مساعدة شهرية وإعفاءات من مصاريف دور الرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة التضامن الاجتماعي تعتزم تنفيذ حزمة جديدة من الخدمات للمسنين، حسب تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نفين القباج، حيث تعمل الوزارة على وضع خطة لتحسين بيئة كبار السن، مستفيدة من خبراتهم الطويلة في مختلف جوانب الحياة.

تشمل الحزمة الجديدة مجموعة من الخدمات، بدءًا بإعفاء المسن الذي لا يحظى بمساعدة الرعاية من تكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتلتزم المؤسسات بقبول نسبة 4% من الإشغال بشكل مجاني للحالات التي تحال إليها من الوزارة.

تتضمن الحزمة توفير رعاية نفسية ودعم للمسنين، واتخاذ الإجراءات لعلاج أي اضطراب نفسي أو عقلي قد يحدث.

يحق للمسن الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم حصوله على معاش تأميني، وفقًا للضوابط المحددة.

أما بالنسبة للخدمات الإضافية، فتشمل توفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة إلى منزل المسن مقابل رسم رمزي، والذي يتحمله المسن بنسبة قليلة. ويحق للمسن الاستفادة من الرعاية الوقائية والعلاجية، ويتحمل الدولة تكاليف العلاج وفقًا للشروط المحددة.