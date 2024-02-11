الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية والحصيلة 6950 معتقلا منذ 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 01:29 مساءً - أعلنت هيئة شؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6950 معتقلا منذ 7 أكتوبر الماضى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفى حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، أكثر من 28 ألف شهيد و67 ألف جريح، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلى بشن غارات عنيفة فى منطقة رفح الفلسطينية، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح برى للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالى والنازحين.