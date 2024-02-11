رئيس التأمينات الاجتماعية يعلن صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة بقرار رئاسي.. التفاصيل كاملة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وفقاً لقرارات السيد “عبد الفتاح السيسي”، فقد قام اللواء جمال عوض “رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” بتوجيه جزيل الشكر للسيد الرئيس، لما ورد من قرارات مؤكدة على الإصرار على توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين وعلى وجه التحديد أصحاب المعاشات، حيث كشف اللواء “جمال عوض” أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوقت الراهن تقوم على إعداد مشروع قانون خاص بزيادة المعاشات، ومن ثم عرضه على السيد رئيس الوزراء ويليه البرلمان، لإقراره عقب الإعلان عنه من قبل السيد الرئيس، وليتم صرف الزيادة مع المعاشات لشهر مارس القادم.

صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

في إطار ما تم تقديمه من قرارات رئاسية على مستوى موسع، وذلك لهدف التعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة، نسلط الضوء حول كافة التفاصيل فيما يلي:

أوضح اللواء جمال عوض أن كافة القرارات الرئاسية تأتي للعمل على رفع الضغط المادي عن المواطن ، لافتاً إلى أنها لم تكن أولى القرارات التي استهدفت ذلك، حيث تم صرف “86 مليار جنيه” للمعاشات سنة 2014.

كما ذكر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن ما تم صرفه للمعاشات خلال 2023 قدر بنحو 380 مليار جنيه لقطاع المعاشات، وأضاف أن تكلفة الزيادة بالمعاشات 2024 بلغت 66 مليار جنيه.

نسبة الزيادة بقيمة المعاشات لشهر مارس 2024