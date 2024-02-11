خلي بالك قبل فوات الأوان.. هذه الحالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد من المنزل فورًَا.. الحق نفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد قيام شركة الكهرباء بإعلانها عن رفع شرائح الكهرباء قام بعض المواطنون بإجراء مجموعة من الحيل والثغرات الغير قانونية لتخفيف أحمال الكهرباء، من أجل دفع فاتورة اقل مما جعل شركة الكهرباء تتخذ قرارات صارمة لأن هذا يعد إهدار للمال العام ولحقوق الشعب المصري، واليوم سوف نتعرف معا على الحالات التي يحق فيها للشركة رفع عدادات الكهرباء وسحبها.

حالات رفع عداد الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء عبر موقعها الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي عن الحالات التي يحق فيها رفع عداد الكهرباء وهي: