خلي بالك قبل فوات الأوان.. هذه الحالات يحق فيها لشركة الكهرباء رفع العداد من المنزل فورًَا.. الحق نفسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بعد قيام شركة الكهرباء بإعلانها عن رفع شرائح الكهرباء قام بعض المواطنون بإجراء مجموعة من الحيل والثغرات الغير قانونية لتخفيف أحمال الكهرباء، من أجل دفع فاتورة اقل مما جعل شركة الكهرباء تتخذ قرارات صارمة لأن هذا يعد إهدار للمال العام ولحقوق الشعب المصري، واليوم سوف نتعرف معا على الحالات التي يحق فيها للشركة رفع عدادات الكهرباء وسحبها.
حالات رفع عداد الكهرباء
أعلنت شركة الكهرباء عبر موقعها الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي عن الحالات التي يحق فيها رفع عداد الكهرباء وهي:
- في حالة قام المستهلك بأحداث تلف في أجهزة القياس التي تعمل على تسجيل قيمة الاستهلاك.
- في حالة تم الحصول على الكهرباء من طرق غير مباشرة.
- عند إمدادات الغير بالكهرباء الموردة.
- إذا قام المستهلك بتوصيل التيار الكهربي من وحدات لم يتم التعاقد عليها.
- في حالة إحداث خلل عمودي بأجهزة القياس المتخصصة بتسجيل الاستهلاك.
- في حالة قام المستهلك بزيادة أحمال على العداد غير مصرح بها من قبل شركة الكهرباء.
- في حالة قيام المستهلك بمنع قارئ العداد من أداء مهامه الوظيفية سواء كانت مراقبة أو أعمال تفتيش وصيانة او غيرها.
- في حالة تعذر قراءة العداد لمدة شهرين متتاليين، وهنا يتم إبلاغ المستهلك بمحاسبته من متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ التعاقد لمدة 6 أشهر ويحق للشركة فيما بعد قطع التيار الكهربائي عن القطاع وفسخ عقد التوريد.
- في حالة قيام المستهلك بإزالة مكان التعاقد المتخصص للتغذية الكهربائية.
- في حالة كان رغبة المستهلك فسخ التعاقد.
- في حالة تأخر دفع فاتورة الكهرباء لمدة ثلاثين يوم بدءا من تاريخ المطالبة.
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