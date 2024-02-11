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أحمد جودة - القاهرة - التفاصيل الكاملة عن وفاة مريم مجدي سويسرا، لقد أثارت حادثة وفاة المرأة المصرية، مريم مجدي، في سويسرا، اهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

هذا الحدث دفع العديد منهم إلى البحث عن تفاصيل وملابسات وفاتها، خاصة بعد تداول الأنباء عن وقوع خلافات بينها وبين زوجها السويسري من أصل مصري. يُذكر أن الزواج بينهما استمر لسنوات وأنجبا ابنتين. تباينت الروايات حول الأسباب الحقيقية للحادثة، مما جعل الجمهور يطالب بالكشف القصة الكاملة وراء وفاة مريم مجدي في سويسرا.

تفاصيل وفاة مريم مجدي سويسرا

مريم مجدي، شابة من محافظة الدقهلية بمصر، من مركز شربين، تزوجت من وليد، وهو رجل سويسري من أصل مصري، مما دعاها للانتقال للعيش معه، في بادئ الأمر، كانت حياتهم مستقرة، لكن سرعان ما ظهرت الخلافات بينهما، مما أدى إلى انفصالهم.

تمت جميع إجراءات الطلاق في المحكمة، على الرغم من ذلك، أبدى الأب رغبة مستمرة في رؤية بناته، مما أثار أزمة بين الطرفين بشأن حضانة الابنتين، وبالتالي، وجدت مريم نفسها مضطرة للجوء إلى القضاء لتأمين حضانتهما.

كان وليد، الأب، يتطلع بشوق للقاء ابنتيه خديجة وفاطمة وقد رتب لزيارتهما، وبعد أن حصل على موافقة الأم، بدا أن زوجها السويسري كان يخطط سرًا لمنعها من رؤية ابنتيها، ومع انقضاء وقت الزيارة المحدد، اكتشفت الأم أنه قد أخذ الصغيرتين وسافر بهما إلى سويسرا.

اختفاء مريم مجدي في سويسرا

قام أحمد مجدي، شقيق مريم، بالتواصل مع السفارة المصرية في سويسرا سعيًا لتحديد مكان شقيقته بعد اختفائها لمدة 9 أيام، قال في رسالته: «لقد فقدت أثر أختي منذ 9 أيام، وهي تعاني من مرض السكري، مما يشكل خطرًا على حياتها، عادةً، طليقها يعود إلى المنزل بعد انتهاء عمله لرؤية البنات، ولكن، بناءً على التحقيقات الجارية، ادعى أنه لم يرها، مع أن هذا غير صحيح لأنه كان آخر من تواجد معها، ففي يوم الأربعاء، كانت مريم في شقة وليد ومن غير المعقول أن تغادر تاركةً بناتها اللتين تبلغان من العمر 6 و9 سنوات دون أن يكون هو موجودًا».

تعرضت مريم مجدي لصدمة عارمة بعد فقدان ابنتيها، مما دفعها لتقديم دعوى قضائية في مسعى لاستعادتهما، وقامت بالتبليغ عن حادثة الاختطاف لدى الشرطة، وبهدف رؤيتهما، اضطرت للسفر إلى سويسرا، لكنها منذ ذلك الحين لم تظهر مجددًا، حتى أتى الخبر المفاجئ بوفاتها قبل ساعات فقط.