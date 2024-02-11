وزارة التنمية المحلية تعلن عن 17 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 02:25 مساءً - اللواء هشام آمنة: الالتزام بالشفافية والنزاهة الكاملة في اختيار المتقدمين للوظائف المعلنة*

استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية لتمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة والارتقاء بمنظومة العمل بالإدارة المحلية بما يتسق مع جهود الحكومة برفع كفاءة وتطوير الجهاز الإدارى للدولة لاكسابه مزيد من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.

أعلنت وزارة التنمية المحلية اليوم الأحد عن 17 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة عن طريق التعيين للعمل بديوان عام الوزارة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ببعض قطاعاتها بالمستوى الوظيفى "الممتاز – العالى – المدير العام" وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركز للتنظيم والإدارة رقم ( 35 ) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم ( 1) لسنة 2024، لافتاً إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة والذى تم تحديثه.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه سيتم اعتباراً من اليوم الاحد الموافق 11 فبراير 2024 وحتى الإثنين الموافق 11 مارس القادم تلقى الطلبات إلكترونياً للتقديم في الوظائف المعلنة ووفقاً للشروط المتطلبة لشغل كل وظيفة والمسميات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (jobs.caoa.gov.e) وموقع وزارة التنمية المحلية ( mld.gov.eg )على أن يتم ملئ الاستمارة الإلكترونية المعدة لذلك بموقع الوزارة وتحميل المستندات المطلوبة داخل ملف بصيغة pdf وإرسالها إلكترونياً ولن يلتفت لأى مستند يسلم باليد أو بعد انقضاء الميعاد ، علما بأن المدة المحددة لتلقى الطلبات إلكترونيا (شهـــــراً) اعتبارا مـــن اليوم.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الإعلان عن هذه الوظائف يأتي في إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من القيادات المتميزين والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر، مؤكدًا أن اختيار القيادات سيتم بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.

ويتضمن الإعلان الوظائف في المستوي الوظيفى الممتاز عدد وظيفة واحدة وهى الوكيل الدائم ، وفى المستوى الوظيفى العالى عدد 2 وظيفة هما رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، و رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية.

وأوضح الإعلان أيضاً عن 14 وظيفة مدير عام وهي مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات، مدير عام الإدارة العامة للأمن، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مراكز الخدمات بالمحافظات، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإقليمي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلى، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الريفية، مدير عام الإدارة العامة للتنمية الحضرية، مدير عام الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة، مدير عام الإدارة العامة لصندوق التنمية المحلية، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي والسياسات، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

والجدير بالذكر انه تم توفير رقم الموبايل التالى لتلقى الاستفسارات من الراغبين في التقدم وهو : ( 01101732226 )