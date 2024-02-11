ميناء رفح البري يستقبل 40 مصابا فلسطينيا وإدخال 115 شاحنة مساعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 02:25 مساءً - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، 447 شخصا بينهم 40 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول بالميناء - في تصريح اليوم الأحد - إنه تم استقبال 65 جريحا ومرافقا فلسطينيا (40 مصابا و25 مرافقا) قادمين من مستشفيات بقطاع غزة للعلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية.. موضحا أن ميناء رفح البري استقبل أيضا 250 من حملة الإقامات والجنسيات المزدوجة و132 من حملة الجوازات المصرية.

وأشار المصدر إلى أنه تم إدخال 115 شاحنة إلى قطاع غزة من بينها 110 شاحنات مساعدات إنسانية متنوعة، و5 شاحنات وقود.