نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان سوق الجملة بالسادس من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر وذلك في إطار الاستعدادات لإستقبال شهر رمضان المعظم والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والاطمئنان علي جودة المعروضات.

وبدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة بتفقد منافذ التجزئة للخضروات والفاكهة بالسوق والمقامة علي مساحة ٧٠٠ م٢ ويضم علي ١٨ باكية للخضروات والفاكهة للبيع بالتجزئة بسعر الجملة لتحفيز المواطنين علي شراء احتياجاتهم من السوق، بالإضافة إلى تفقد منفذ بيع ياميش رمضان الذي يقام علي مساحة ١٢٠ م ويضم عدد ٢ باكية ، بالإضافة إلى تفقد منافذ بيع السلع الأساسية الأخرى بأسعار مناسبة داخل السوق لتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين من الأرز والزيت والسكر والألبان وغيرها.

كما حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال جولتهما في سوق الجملة بمدينة أكتوبر علي لقاء عدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالسوق ، حيث استعرضا معهم آليات ضبط الأسعار فى السوق لبيع الخضروات والفاكهة بما يحقق مصلحة المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة له وعدم المغالاة في الأسعار والوقوف بجانب المواطنين نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

ومن جانبهم أكد تجار سوق الجملة على دعم جهود الحكومة الحالية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض الأسعار والسيطرة عليها تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

و أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الدور الذى تقوم به أسواق الجملة في جميع المحافظات لتوافر السلع الغذائية والأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة وإحداث توازن في الأسعار بما يضمن بيع الخضروات والفاكهة لدي تجار التجزئة بسعر مناسب للمواطن ويتلائم مع الأسعار الحقيقية للسلع في أسواق الجملة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بدور تجار الجملة في سوق الجملة لدعم مبادرات وجهود الدولة وعلي رأسها مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضى وتستمر لمدة 6 شهور، مطالبًا التجار بسوق الجملة في أكتوبر باستمرار دورهم الدعم لجهود الدولة للوقوف إلى جانب المواطنين وتوفير السلع اليومية بأسعار مخفضة وبصفة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة من الوزارة بصورة يومية لجهود المحافظات في التوسع بالمنافذ والمعارض لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطن في المحافظات بأسعار مخفضة طبقًا للمبادرة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء وزيادة المعروض من السلع والتصدى لظاهرة الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع، لافتًا إلي حرص الحكومة على بذل كل الجهود الممكنة لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف على الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.



IMG-20240211-WA0013

IMG-20240211-WA0015

IMG-20240211-WA0016

IMG-20240211-WA0014

IMG-20240211-WA0018

IMG-20240211-WA0020

IMG-20240211-WA0022

IMG-20240211-WA0024

IMG-20240211-WA0021

IMG-20240211-WA0023

IMG-20240211-WA0025

IMG-20240211-WA0026

IMG-20240211-WA0017

IMG-20240211-WA0028

IMG-20240211-WA0027

IMG-20240211-WA0029

IMG-20240211-WA0030

IMG-20240211-WA0031

IMG-20240211-WA0032

IMG-20240211-WA0019

IMG-20240211-WA0011