نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حجازي" يوجه بتعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة في مختلف المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في ضوء توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد أبنائنا الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحًا متميزًا للمناهج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أعلنت الوزارة عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن المواد التعليمية والتدريبية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، كما حرصت الوزارة، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

وثمن الوزير جهود العاملين بالإدارة المركزية لتطوير المناهج ومديري عموم الإدارات لتنمية المواد الدراسية، فى إعداد هذه المواد والتدريبات الإلكترونية؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، موجهًا مديرى الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بتعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة في مختلف المدارس لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.



وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسى.