نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيسيرات تُطبق لأول مرة بشأن إعفاء دور المسنين من الضرائب.. اعرف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزارة التضامن الاجتماعي تعتزم تنفيذ حزمة جديدة من التسهيلات لدور رعاية وإيواء المسنين، بهدف توسيع نطاق الرعاية وتوفير بيئة مناسبة تحقق جميع حقوق المسنين في الجوانب الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية.

أبرز هذه التسهيلات هو إعفاء جميع الضرائب والرسوم والمصروفات المتعلقة بتراخيص إقامة المباني المخصصة لرعاية المسنين، مع إرجاع قيمة الضرائب والرسوم بالإضافة إلى العائد بناءً على سعر البنك المركزي.

الحزمة أيضًا تشمل إعفاءً من الضرائب على تراخيص تعديل أو ترميم المباني القائمة.

وتتضمن التسهيلات قبول التبرعات والمنح لصالح صندوق رعاية المسنين، مع منح المسنين إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة.