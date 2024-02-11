نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية عاجلة لـ سيدتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجَّه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر-رئيس مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات» بصرف إعانة شهرية للسيدتين «إنجي.س 38 عامًا» تقيم في الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، و«هدى.ج 40 عامًا» تقيم في مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

قالت «إنجي.س»: إنها مطلَّقة، ولديها ثلاثة أبناء، وتقيم بحي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، مع والدتها المسنة، وليس لديهم أي مصدر دخل أو عائل، وتطلب الحصول على إعانة شهرية لمساعدتها على أعباء الحياة وتربية أبنائها لاستكمال تعليمهم، أما السيدة «هدى.ج 40 عامًا» فهي مطلَّقة ولديها ولدان في مراحل التعليم ومريضة وليس لديها مصدر دخل يعينها على الحياة.

فور تلقي طلبهما، فحصت إدارة البحث ببيت الزكاة والصدقات أوراقهما، والتقارير الطبية المرفقة، وأجروا بحثًا ميدانيًّا لهما؛ للتأكد من استحقاقهما الحصول على إعانة شهرية، ومن ثم وجَّه الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصرف إعانة عاجلة لكل منهما.