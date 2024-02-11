نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "من هنا" استعلم عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تيسر وزارة التضامن الاجتماعي الآن لذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات التي حددتها الوزارة. يأتي هذا في إطار توجيهات من القيادة لتعزيز الرعاية والاهتمام بالأفراد ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع دون أية صعوبات. تقدم هذه البطاقة مجموعة من الامتيازات لهذه الفئة، مما يسمح لهم بالتمتع بخدماتها بشكل فريد عن باقي أفراد المجتمع.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن إمكانية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2024 عبر الإنترنت. تعد هذه البطاقة ذات أهمية كبيرة لأفراد ذوي الإعاقة، حيث تتيح لهم الحصول على إعفاء ضريبي وتخفيضات على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها. يتم عرض نتيجة طلب كارت الخدمات المتكاملة خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 14 يومًا.

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة:

التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

. النقر على تبويب خدمات ذوي القدرات الخاصة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلبات.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم.

يتعين عليك الآن النقر على خانة بحث.

في الأخير سيتم ظهور النتيجة على الشاشة.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

ووضعت الجهات المعنية، باقة من الشروط والمتطلبات التي ينبغي على المتقدم استيفاؤها، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

أن يكون من الأشخاص الذين لديهم إعاقة سمعية بنسبة تبدأ من 55:70.

أو يكون من إحدى المواطنين الذين يعانون من شلل رباعي أو إعاقة حركية.

إصابته بإعاقة بصرية، أي يكون بصره أقل من 6/18، أو 6/36.

أيضًا في حالة كان الشخص من قصار القامة، بحيث يقل طوله عن 140سم.

مميزات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ويتمتع المواطن المالك لكارت الخدمات المتكاملة بالامتيازات التالية: