نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أيام فقط قبل إغلاق باب التقديم في وظيفة معلم.. بـ25 محافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتبقى خمسة أيام فقط عن انتهاء فترة التقديم لشغل وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أعلنت عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يمكن للراغبين التقديم حتى يوم 15 فبراير الحالي وفقًا للإعلان الرسمي على بوابة الوظائف الحكومية.



تشمل الوظائف المعلنة مجموعة منها كالتالي:

- معلم مساعد (معلم فصل) للصفوف الابتدائية في جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الفيوم، بني سويف، الجيزة، الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسكندرية، والقاهرة.

تشمل شروط التقديم أن يكون عمر المتقدم أقل من 40 عامًا، وحاصلًا على مؤهل عال في تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)، مؤهل عال - تربية (معلم فصل)، أو مؤهل عال - تربية نوعية (تعليم أساسي- تعليم ابتدائي).

للتفاصيل والتقديم، يُرجى زيارة الرابط المتاح هنا.