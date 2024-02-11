نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة حتى 900%.. موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 وحساب قيمة المعاش بعد الزيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع العديد من الموظفين والعاملين في مختلف قطاعات وهيئات الدولة إلى موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024، وفقًا لإعلان وزارة المالية المصرية.

من المقرر بدء صرف هذه الرواتب يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، على خلفية إعلان الرئيس السيسي يوم 7 فبراير 2024 عن حزمة جديدة من القرارات، بزيادة الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 50%، ليصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه.

وتمت زيادة جميع أجور العاملين في الدولة بمقدار 1000 جنيه إلى 1500 جنيه.

يمتد صرف رواتب شهر فبراير 2024 لجميع العاملين في الدولة على مدى 6 أيام متتالية، حيث أكدت وزارة المالية المصرية أن الزيادة الجديدة على المرتبات ستبدأ صرفها اعتبارًا من شهر مارس 2024.

يُحدد موعد زيادة المرتبات الجديدة في شهر مارس 2024، وذلك استجابةً للاحتياجات الاقتصادية وتحديات ارتفاع الأسعار، حيث يتزامن ذلك مع استعداد الكثير من المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك في الثاني عشر من مارس 2024.