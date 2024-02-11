نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يتفقد المدارس للاطمئنان على سير الدراسة خلال أول أيامها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اليوم الأحد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرستي النصر الابتدائية والعجوزة الرسمية لغات، التابعتين لإدارة العجوزة التعليمية، وذلك في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023.

وذلك بناءا على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الطلاب والمعلمين بالفصل الدراسي الثاني، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وتابع سلومة، سير العملية التعليمية داخل فصول المدرستين، واطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس.

كما كلف وكيل تعليم الجيزة، مدراء العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائى إلى الصف الثانى الثانوى والشهادة الإعدادية ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب الضعيفة.

كما شدد على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس ونبه علي السادة مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والتنبيه علي الانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة وكذلك الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها عبر الموقع (الإلكتروني للشهادة الاعدادية )، والنقل بالمدارس في لوحة الإعلان بالمدرسة وبمكان واضح .

كما أكد سلومة، على الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسى الثاني من أول يوم دراسى ومتابعة سد العجز من قبل التوجيهات بكل مادة وكذلك تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء فى حالة حدوث كوارث أو زلازل ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.

وأكد علي أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا علي سلامة وصحة الطلاب وأشار سلومة بضرورة الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأنها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية.

كذلك اختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية والمتابعة اليومية للغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية وكذلك سيتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.

كما شدد على أهمية غرس قيم المواطنة وروح الولاء للوطن وأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة من خلال الاهتمام بالأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية.

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