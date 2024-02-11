نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يطلقان قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في فاعلية صندوق "تحيا مصر" لإطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير رمضان 2024 وذلك بمقر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب بمدينة 6 أكتوبر.

وذلك بحضور فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر والمتحدث الرسمي لمؤسسة " حياة كريمة " والدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وخلال الفاعلية تم استعرض الجهود التي قام بها صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية في دعم الاسر الاولي بالرعاية بالمحافظات وكذا دعم الأشقاء في فلسطين وعدد من الدول العربية الشقيقة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشهدت الفاعلية إلقاء كلمات لعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في القافلة والتي ستنطلق إلى المحافظات المصرية.

ومن جانبه أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بالمشاركة في هذه الفاعلية المهمة والإعلان عن بدء إطلاق قوافل " أبواب الخير" لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية والتي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وتقدم اللواء هشام آمنة بخالص شكره وتقديره لجهود جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تتعاون مع صندوق تحيا مصر لتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ما تشهده جميع الدول من ضغوط وأعباء إضافية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة وهو ما يستدعي مزيد من تنسيق الجهود وتكاملها بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن الحكومة المصرية تعتبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إلي جانب القطاع الخاص ليس فقط شركاء في عملية التنمية واتخاذ القرار ولكن أيضًا فاعليين رئيسين في معادلة حل التحديات علي المستوي المحلي ، لافتًا إلى إدراك الحكومة المصرية إلى أن رفع مستوي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية في المجالات الحيوية بما في ذلك الحماية الاجتماعية إلى جانب البنية التحتية والبحث العلمي والتكنولوجيا والرقمنة وبناء القدرات والاستثمار لن يتأتى إلا من خلال شراكات حقيقية مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص خاصة في ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتاحة.

وأضاف اللواء هشام آمنة: لعل ما نشهده اليوم نحو إعطاء إشارة الإطلاق لقافلة أبواب الخير لتنطلق شاحنات صندوق تحيا مصر إلى جميع المحافظات بالتعاون مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني هو خير دليل علي هذا التوجه، مضيفًا: كما أود أن أثني علي جهود صندوق تحيا مصر الأخيرة التي لم تقتصر فقط علي مد يد العون إلي أبناء الشعب المصرى ولكن أيضًا لأشقائنا في فلسطين وسوريا من خلال قوافل إغاثية شاملة تعكس أن الدولة المصرية هي الأكثر حرصًا على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة المصرية تقوم بجهود عديدة لتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين وعلي رأس هذه الجهود جاءت مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " حيث أسهم هذا البرنامج التنموي العملاق في مرحلتيه التمهيدية والأولي في تبديل التهميش والإهمال إلي مزيد من الاهتمام لتطوير وتحديث البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي قدم وساق علي رفع درجات الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم حيث بدأت في وضع عدد من التوجيهات للمحافظات للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء بجودة وأسعار وكميات مناسبة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية ومتابعة التوسع في منافذ الثابتة والمتحركة والاستعداد لمعارض "أهلًا رمضان".

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات في تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين.. مشيرًا إلي أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض بالمحافظات وصل إلي 7126 معرضا ومنفذًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرًا إلى إن وزارة التنمية المحلية تنفذ عدد من المبادرات في هذا الصدد من ضمنها مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 2022 بالتنسيق مع المحافظات ذلك لتوفير السلع الغذائية في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى.

وأكد اللواء هشام آمنة على أن وزارة لتنمية المحلية لن تألو جهدًا في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من خلال شراكة كاملة وتعاون مستمر مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بما يسرع بمستهدفات التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية في مختلف المدن ومحافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم محدودي الدخل والأسر والأفراد الأولى بالرعاية وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال اطلاق المبادرات التنموية التي تشمل كافة فئات المجتمع ومن شأنها تقديم الدعم الاجتماعي لهم وتجاوز الصعاب وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك من خلال الانتشار الجغرافي الواسع والوصول إلى كافة المستحقين.

وثمن محافظ الجيزة حزمة الإجراءات التى أعلن عنها مؤخرا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لمحدودي الدخل مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للتخفيف عنهم من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار وتمكينهم من مواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة التي تعاني منها معظم دول العالم.

كما أشاد محافظ الجيزة بمبادرة قوافل الخير التي تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي، مثمنآ دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع خطة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

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