رئيس حزب الاتحاد: الحوار الوطني عكس رغبة جميع الأطراف للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 04:33 مساءً - ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني التي اتخذها اليوم بخصوص سرعة عقد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الذي يأخذ مناقشات أكثر عمقًا، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس لإجراء هذا الحوار الاقتصادي والاستجابة الفورية من جانب مجلس الأمناء، يعكس التعاون الحقيقي ما بين كافة أطراف العمل السياسي، وحرصهم على الخروج من الأزمة الحالية التي يواجهها الاقتصادي المصري.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الملف الاقتصادي ذات طبيعة خاصة، ويحتاج إلى مشاركة واسعة من المتخصصين في القطاع الاقتصادي، مشيدًا بقرار مجلس الأمناء بأن تكون جلسات المحور الاقتصادي متخصصة بدون حضور العامة، نظرًا لطبيعته التي تحتاج إلى خبراء يمكن أن تسهم تصوراتهم ورؤاهم في صياغة حلول للأزمة التي نمر بها.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن دعوة مجلس الأمناء للحكومة لحضور الجلسات المقبلة للحوار الوطني الاقتصادي تمثل أهمية كبيرة للغاية، فيما يخص التنسيق والتعاون ما بين الطرفين، حتى تكون المخرجات التي يتم التوصل إليها قابلة للتنفيذ.

وأشاد رئيس حزب الاتحاد إلى أهمية القرار الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تكون مخرجات الحوار الوطني قصيرة ومتوسطة الأجل، حتى يشعر المواطن بأثرها.