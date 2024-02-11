نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول اسماء المقبولين في تكافل وكرامة بعد زيادة نصيب المستفيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أيامًا أخيرة ازديادًا في عمليات البحث عن جدول الأسماء الجديدة في برنامج "تكافل وكرامة"، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إضافة أسماء جديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الخطوة لتعزيز عدد الأسر المستحقة للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الاجتماعية الصعبة التي يواجهها المواطنون في مصر.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نيفين القباج، عن استقبال أكثر من نصف مليون أسرة جديدة ذات دخل محدود للاستفادة من مشروع "تكافل وكرامة"، ضمن جهود الوزارة الرامية لدعم جميع الفئات الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وتتطلب شروط التقديم لبرنامج "تكافل وكرامة" لعام 2024 تقديم تقرير مفصل حول حالة المتقدم وأسرته، بما في ذلك المعلومات الشخصية والاقتصادية، وتقديم الوثائق المطلوبة وفقًا للإجراءات المحددة. يمكن للمواطنين الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج "تكافل وكرامة" بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.