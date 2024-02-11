حملات الداخلية مستمرة.. ضبط 691 قضية حجب سلع تموينية بمضبوطات 569 طن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 05:34 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 691 قضية حجب سلع تموينية متنوعة، بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (569 طن سلع تموينية أبرزها "107 طن أرز، 56 طن دقيق، 45 طن سكر" – 438 ألف لتر مواد بترولية – 30 ألف عبوة سجائر).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.