رئيس مجلس النواب: مصر تسعى لرد الجميل للمسنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 06:35 مساءً - قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن لكل مجتمع بشرى فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، لافتا إلى أنه من أبرز هذه الفئات حقوق المرأة والطفل وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة "القادرون باختلاف" والشباب.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بجلسة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، أنه من ضمن هذه الفئات التي حرصت الدولة على الاهتمام بها هم: المسنين الذين بذلوا ويبذلون كل أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.

وتابع: ولذا فقد كان لزاما على دولة بحجم ومكانة مصر أن تنظم تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع المصري، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتحديد مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021.