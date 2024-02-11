معلومات الوزراء: 800 مليون دولار لمواجهة للتغير المناخي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 06:35 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (أوراسيا ريفيو: كيف يمكن لآسيا تمويل 800 مليار دولار للتغير المناخي؟).

أشارت صحيفة "أوراسيا ريفيو" إلى تحديات كبيرة تواجه دول آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة التغير المناخي، حيث تواجه نقصا ماليا يبلغ 800 مليار دولار على الأقل في تمويل الجهود المناخية. ومع تضرر الموارد المالية العامة بشدة جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، فإن الضغوط تتزايد على صانعي السياسات لاستغلال القدرة الكبيرة لرأس المال الخاص للمساهمة بشكل أكبر في جهود مكافحة الاحتباس الحراري.