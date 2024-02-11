أخبار مصرية

القبض على عاطلين سرقا توك توك من أمام أحد الجراجات بالإسكندرية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 06:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول تعليق على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة (توك توك) من أمام أحد الجراجات بالإسكندرية.

 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم ثان الرمل من (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام شخص مجهول بسرقة مركبة الـ"توك توك" الخاصة به.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم ثالث المنتزة بالإسكندرية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما ببيع مركبة الـ"توك توك" المستولى عليها لعميلهما سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة قسم أول المنتزه) تم ضبطه والمركبة المُبلغ بسرقتها.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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