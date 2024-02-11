موعد قمة نيجيريا ضد ساحل العاج فى نهائى كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 06:36 مساءً - يسدل الستار على بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مساء اليوم، الأحد، بقمة نيجيريا ضد ساحل العاج على ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة أبيدجان، فى ختام منافسات النسخة رقم 34 من المسابقة القارية.



موعد مباراة نيجيريا ضد ساحل العاج

تنطلق مباراة نيجيريا ضد ساحل العاج فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 3 Max، وقناة الجزائرية الأولى.



نيجيريا ضد ساحل العاج

تأهل منتخب ساحل العاج للمباراة النهائية لأمم أفريقيا للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية فى نصف النهائي بهدف نظيف، كما وصل المنتخب النيجيري للمباراة النهائية للمرة الثامنة فى تاريخه بعد فوزه على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4 – 2، بعد التعادل الإيجابي 1 – 1، خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

ومن المتوقع أن يدخل جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا مباراة اليوم بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ إيمريس فاييه المدير الفني لمنتخب ساحل العاج مباراة اليوم كالتالى:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي.

وكان المنتخبان قد تواجها خلال مرحلة المجموعات، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ونجح منتخب نيجيريا فى تحقيق الفوز بهدف نظيف، سجله المدافع وليام تروست إيكونج من ركلة جزاء.