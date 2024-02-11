أحمد جودة - القاهرة - أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024.. احذر من الغشاشين- إليك القائمة الرسمية

زاد البحث من قبل المواطنين لمعرفة أسعار السلع في المنافذ التموينية لشهر فبراير 2024، حيث يقم عدد كبير من المستفيدين من البطاقات التموينية بالبحث لمعرفة الأسعار وصرف السلع، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات البطاقة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص أسعار السلع التموينية.

أسعار السلع التموينية لشهر فبرابر 2024



يتم صرف السلع التموينية من خلال 40 ألف منفذ من بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية في كافة أنحاء مصر، وأسعار السلع التموينية جاءت كالتالي:

سعر كيلو السكر 12.60 جنيه مصري.

سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيه مصري.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيه مصري.

مكرونة 800 جرام بسعر 14 جنيه مصري.

مكرونة 400 جرام بسعر 7 جنيه مصري.

عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيه مصري.

فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيه مصري.

كيلو دقيق معبأ بسعر 18 جنيه مصري.

شاي 40 جرام بسعر 5 جنيه مصري.

صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيه مصري.

تونة مفتتة وزن 140 جرام بسعر 18 جنيه مصري.



مربى 350 جرام بسعر 16 جنيه مصري.

جبنه 250 جم بسعر 7.50 جنيه مصري.

جبن أبيض 125 جرام بسعر 4.5 جنيه مصري.

مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيه مصري.

مسحوق غسيل يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيه مصري.

صابون غسيل 125 جرام بسعر 3 جنيه مصري.

صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه مصري.

لبن مجفف 125 جرام بسعر 25.5 جنيه مصري.

خل 900 ملي بسعر 6 جنيه مصري.

کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه مصري.

حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 3 جنيه مصري.

کیس سائل غسيل أواني 80 جرام بسعر 3 جنيه مصري.

بسكويت سادة بجنيه ونصف.

بسكويت أنواع بسعر 2.75 جنيه مصري.

