أحمد جودة - القاهرة - تعرف على نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم مجموعة واسعة من السلع الغذائية لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى ذلك، تطرح الوزارة جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق الأخرى، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024



نصيب الفرد في بطاقة التموين بلغ 50 جنيها فقط حتى الفرد الرابع، أما الفرد الخامس وما بعده فإنه يحصل على سلع تموينية بقيمة 25 جنيها للفرد، يجدر بالذكر أن وزارة التموين توفر أكثر من 32 سلعة يومية بأسعار مخفضة في أكثر من 42 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، كما تم توفير السكر الحر للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، حيث تحصل الأسرة الواحدة على 2 كجم من السكر في الشهر.

أسعار مقررات شهر مارس التموينية



سكر معبأ بوزن 1 كيلوجرام بسعر 12.60 جنيها.

زيت خليط بوزن 800 ملليتر بسعر 30 جنيها.

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

مكرونة بوزن 800 جرام بسعر 14.00 جنيها.

مكرونة بوزن 400 جرام بسعر 7 جنيهات.

عدس مجروش بوزن 500 جرام بسعر 21 جنيها.

فول معبأ بوزن 500 جرام بسعر 9.00 جنيهات.

دقيق معبأ بوزن 1 كيلوجرام بسعر 18.00 جنيها.

مسلى صناعي بوزن 800 جرام بسعر 36 جنيها.

شاي ناعم بوزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات.

صلصة بوزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة بوزن 140 جرام بثمن 18 جنيه.

مربى أنواع بوزن 350 جرام بسعر 16 جنيها.

جبنة بوزن 250 جرام بسعر 7.50 جنيهات.

جبن أبيض بوزن 125 جرام بثمن 4.5 جنيها.

مسحوق أتوماتيك بوزن 800 جرام بسعر 25 جنيه.

مسحوق عادي يدوي بوزن 800 جرام بسعر 16 جنيه.

صابون غسيل بوزن 125 جرام بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت بوزن 125 جرام بسعر 7.50 جنيهات.

لبن جاف بوزن 125 جرام بسعر 25.5 جنيها.

خل 5% بوزن 900 ملليتر بسعر 6 جنيهات.

كيس ملح طعام بوزن 300 جرام بثمن 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة بوزن 40 جرام بسعر 3 جنيهات.

كيس سائل غسيل أواني بوزن 80 جرام بثمن 3 جنيه.

بسكويت سادة بوزن جنيه ونصف.

بسكويت أنواع بسعر 2.75 جنيه.

بسكويت أنواع بسعر 3 جنيهات.

طحينة بيضاء بوزن 140 جرام بسعر 3.75 جنيهات.

قهوة سريعة الذوبان بوزن 18 جرام بسعر 4 جنيهات.