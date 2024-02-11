انت الأن تتابع خبر موعد صرف معاشات مارس 2024 .. بيان ناري من الحكومة بشأن تبكيرها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل بين العديد من أصحاب المعاشات على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، بشأن موعد صرف معاشات مارس 2024، والزيادة الجديدة المنتظرة.

وظهرت الكثير من الأقاويل بين أصحاب المعاشات في مصر عبر المجوعات الخاصة بهم بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك التي تتحدث هو اعتزام الحكومة إصدار قرار بتقديم موعد صرف معاشات شهر مارس 2024، بسبب حلول شهر رمضان الكريم.

موعد صرف معاشات مارس 2024

في هذا السياق أكدت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه موعد صرف معاشات مارس 2024، كما هو مقرر له في اليوم الأول من الشهر الميلادي الجديد القادم، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار رسمي حتي الآن بتقديم موعد الصرف.

مما يعني أن جميع ما نشر على مجموعات الفيس بوك الخاصة بأصحاب المعاشات حول تبكير موعد صرف معاشات مارس 2024 بسبب شهر رمضان هي مجرد شائعات ليس أساس من الصحة وتهدف إلي إثارة حالة البلبلة في نفوس أصحاب المعاشات.

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