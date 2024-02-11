انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 11 فبراير 2024 .. تحذير مفاجئ من الأرصاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تطورات حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في ظل التقلبات الجوية التي تضرب كافة المناطق في الفترة الحالية، بسبب المنخفض الجوي.

وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان أذاعته النشرة الجوية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الفضائية الأولي، أن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأحد 11 فبراير الجاري ،سيشهد ارتفاع في قيم في درجات الحرارة حيث طقس دافئ في ساعات على القاهرة الكبرى والوجه البحر وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة على أغلب الأنحاء وذلك في ساعات المساء.

حالة الطقس الساعات القادمة