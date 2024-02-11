انت الأن تتابع خبر لجميع المراحل .. وزير التعليم يعلن عن توجيه هام بشأن الكتب المدرسية الترم الثاني 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، توجيهاً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، بشأن الكتب المدرسية الترم الثاني 2024.

وتواصل المدارس بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد استقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية المختلفة، في الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي.

الكتب المدرسية الترم الثاني 2024