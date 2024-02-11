انت الأن تتابع خبر لجميع المراحل .. وزير التعليم يعلن عن توجيه هام بشأن الكتب المدرسية الترم الثاني 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، توجيهاً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، بشأن الكتب المدرسية الترم الثاني 2024.
- وتواصل المدارس بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد استقبال الطلاب بمختلف المراحل التعليمية المختلفة، في الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي.
الكتب المدرسية الترم الثاني 2024
- وطالبت وزارة التعليم في توجيها لمختلف المدارس والإدارات التعليمية بضرورة تسليم الكتب المدرسية الترم الثاني 2024 مع انتظام العملية التعليمية والبدء فى شرح مناهج الفصل الدراسي الثاني وفق خطة توزيع المقررات الدراسية للترم الثاني.
- وأضافت وزارة التعليم في بيانها الذي نشرته على الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن عملية تسليم الكتب المدرسية الترم الثاني 2024 تساهم فى انضباط الدراسة بشكل كبير وبدء الترم الثاني بانضباط كبير، لاسيما وأنها تقوم تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية.