انت الأن تتابع خبر آخر تطورات قضية سلمى الغزولي.. مافيا للدولار وراء عملية النصب والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت نهى الجندي محامية العديد من ضحايا النصب بالكشف عن آخر تطورات قضية سلمى الغزولي، وهي المتهمة في النصب على عدد كبير من المواطنين من خلال إيهامهم بشراء ملابس لتسويقها عن طريق الفيس بوك، وأيضاً الحصول منهم على أموال وصلت لأكثر من 100 مليون جنيه.
آخر تطورات قضية سلمى الغزولي
- وكشفت المحامية عن آخر تطورات قضية سلمى الغزولي ، وذلك لأنها من قضايا النصب الكبرى الخاصة بالبلوجر وكل معاونيها، ووصل عدد الضحايا إلى أكثر من 2000 ضحية، وتراوحت خسائر الواحد منهم ما بين 16 ألف جنيه، وأكثر من 4 ملايين للشخص الواحد، وتم التشديد على أن الأهمية الكبرى للقضية هي تأتي في “طريقة سحب الصعبة والدولار من الأسواق المصرية”.
- وأوضحت المحامية التفاصيل الخاصة بالواقعة، وقالت “أن غالبية الضحايا وقعوا ضحية لعمليات شراء ممنهجة ومنظمة من إحدى الشركات الصينية الكبرى وبالعملة الصعبة حيث اشترى الضحايا ما عرف بنظام “الجيفت كارد” وهو عبارة عن دولارات مجمدة ويتم بيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة سواء لتجار يريدون الشراء من الشركة الصينية مستغلين ارتفاع سعر العملة الأميركية مقارنة بالجنيه المصري أو لأناس آخرين خارج البلاد”.
نصب سلمي الغزولي على المواطنين
- وتحدثت المحامية أن أغلب عمليات الشراء حدثت بالفيزا من شركات الشحن في الدول الأخرى غير مصر، وأيضاً بدأت سلمي وجميع معاونيها في عرض بيع الجيفت كارد لكلاً من يريدون هذا في مصر وبالعملة الصعبة، وأيضاً بسغر البنك الرسمي وذلك على أمل أن يستغل بعضهم زيادة سعر الدولار فيما بعد ويحصلون على أرباح كبيرة
- وتمت الإشارة أيضاً إلى أن العديد من موكليها كانوا يريدون شراء ملابس ومستحضرات تجميل من الشركة الصينية، وكانت الغزولي قد أكدت من خلال صفحتها أنها قادرة على الشراء والتواصل مع شركة أون لاين وبالدولار، وكانت سلمي تتعامل مع وسطاء شراء الملابس وأدوات التجميل والجيفت كارد في العديد من الدول، وهي لها شريكة تدعي خلود الصاوي، وجمعت أموال من الضحايا من خلال تطبيق انستا باي وبعدها اختفت، وقالت أن الغزولي وشركائها “سحبوا كميات كبيرة من النقد الأجنبي من الراغبين في التعامل معهم”.