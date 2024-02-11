انت الأن تتابع خبر آخر تطورات قضية سلمى الغزولي.. مافيا للدولار وراء عملية النصب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت نهى الجندي محامية العديد من ضحايا النصب بالكشف عن آخر تطورات قضية سلمى الغزولي، وهي المتهمة في النصب على عدد كبير من المواطنين من خلال إيهامهم بشراء ملابس لتسويقها عن طريق الفيس بوك، وأيضاً الحصول منهم على أموال وصلت لأكثر من 100 مليون جنيه.

آخر تطورات قضية سلمى الغزولي

وكشفت المحامية عن آخر تطورات قضية سلمى الغزولي ، وذلك لأنها من قضايا النصب الكبرى الخاصة بالبلوجر وكل معاونيها، ووصل عدد الضحايا إلى أكثر من 2000 ضحية، وتراوحت خسائر الواحد منهم ما بين 16 ألف جنيه، وأكثر من 4 ملايين للشخص الواحد، وتم التشديد على أن الأهمية الكبرى للقضية هي تأتي في “طريقة سحب الصعبة والدولار من الأسواق المصرية”.

وأوضحت المحامية التفاصيل الخاصة بالواقعة، وقالت “أن غالبية الضحايا وقعوا ضحية لعمليات شراء ممنهجة ومنظمة من إحدى الشركات الصينية الكبرى وبالعملة الصعبة حيث اشترى الضحايا ما عرف بنظام “الجيفت كارد” وهو عبارة عن دولارات مجمدة ويتم بيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة سواء لتجار يريدون الشراء من الشركة الصينية مستغلين ارتفاع سعر العملة الأميركية مقارنة بالجنيه المصري أو لأناس آخرين خارج البلاد”.

نصب سلمي الغزولي على المواطنين