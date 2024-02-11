الأرصاد الجوية: غدًا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 07:32 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم الإثنين دافئًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للحرارة في جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأفادت "الأرصاد الجوية" في بيان لها اليوم الأحد بأن الليلة القادمة سيكون الطقس باردًا في معظم المناطق يوم الاثنين.

وفي الصباح تشكل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة بالقرب من المسطحات المائية المتجهة من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفقًا للبيان الجوي.

ووفقا للبيان، يتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق مختلفة، بما في ذلك السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 25 14

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 25 16

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 23 15

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 15

دمياط 25 15

بورسعيد 25 15

الإسماعيلية 26 12

السويس 25 13

العريش 27 12

رفح 27 11

رأس سدر 26 15

نخل 25 5

كاترين 19 2

الطور 24 14

طابا 24 13

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 25 14

مطروح 26 12

السلوم 25 11

سيوة 26 11

رأس غارب 25 14

الغردقة 25 17

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 27 17

حلايب 26 18

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 25 15

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 26 11

أسيوط 26 10

سوهاج 27 11

قنا 27 11

الأقصر 28 10

أسوان 29 12

الوادي الجديد 26 11

أبوسمبل 27 11