المخرجة مي عبد الحافظ: لم يعد هناك سوء تفاهم بيني وبين زوجي وحياتنا أصبحت أحلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 07:33 مساءً - قالت المخرجة مي عبد الحافظ لم يعد هناك سوء تفاهم بينى وبين زوجى مهران بعد 5 سنوات زواج وحياتنا أصبحت أحلى بعد أن وضعت زين.

وأضفت خلال لقائها مع الإعلامية شريهان أبو الحسن ببرنامج كلام ستات المذاع على قناة أون: اصبحنا نتشارك في كل حاجة تخص زين ومروان بيغير لزين اشطر منى.

بينما أكد محمد مهران أن أسعد لحظات حياته عندما يعتنى بزين ولا توجد تفصيلة تخص طفلة إلا وشارك فيها من أول يوم ولادة وأنا فخور بهذا، في أول 6 أشهر من حياة زين كانت تخاف تعمله شاور كانت بتخاف تمسكه أصلا.، ووالدتها طبعا ربنا يباركلها واختها ندى ساعدونا كثيرا.