أحمد جودة - القاهرة - اعرف التوقيت والأسباب.. موعد انقطاع المياه في بني سويف

يبحث الكثير من المواطنين ببني سويف عن حقيقة قرار انقطاع المياه بالمحافظة، حيث يعتبر انقطاع المياه في بني سويف هي واحدة من القرارات التي قد أعلنت عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، وأصبح الجميع يبحث عن الموعد الذي أعلنت عنه الشركة؛ حتى يكونوا على استعداد بهذا قبل انقطاع المياه.

انقطاع المياه

لقد تم الإعلان من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف أنه سوف يتم قطع المياه في مدينة الفشن ومجلس قروي الفنت وجميع المناطق التابعة له، وسوف يكون ذلك غدًا الإثنين الموافق 12 من شهر فبراير، ويرجع ذلك إلى توقف محطة مياه القضابي في ذلك الوقت؛ بسبب أعمال الصيانة التي تجرى بها بخط 800مم المؤدي لمدينة الفشن، حيث إنه سوف يتم إحلال سقف الخزان الأرضي لمحطة مياه بني عقبة بمركز ببا، والعمل على تجديده.

كما أن الشركة قامت بالاعتذار للمواطنين بسبب ذلك الأمر، كما أنها أكدت على أن ذلك للمصلحة العامة؛ بسبب أعمال التطهير، كما أنها وجهت الحديث إلى كلًا من المواطنين وجميع أصحاب المنشآت الحيوية على أن يقوموا بترتيب جميع ما يحتاجون إليه من المياه أثناء فترة انقطاع المياه، كما أن الشركة حرصت على حل المشكلات أثناء فترة قطع المياه، ولهذا وفرت الشركة سيارات مياه شرب نقية في حالة الحاجة إليها، كما أنها وفرت خدمة الاتصال بها في حالة الرغبة في تقديم أي شكوى حول ذلك الأمر، فيمكن الاتصال على الرقم الساخن 125 أو التواصل من خلال رقم الواتس اب على الرقم 01211175827.

موعد انقطاع المياه في بني سويف

لقد حددت شركة مياه الشرب والصرف في محافظة بني سويف موعد انقطاع المياه؛ حتى يكون المواطنين على علم بذلك، ويكونون مجهزين لذلك الأمر، فسوف يتم قطع المياه غدًا الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر فبراير بدايةً من الساعة 4 فجرًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وبهذا فإنه سوف يتم قطع المياه لمدة أربعة عشر ساعة متواصلة، وهو الأمر ذاته الذي قد تعرض له سكان محافظة القاهرة والشرقية في يوم السبت، حيث إنه تم قطع المياه لفترة 14 ساعة أيضًا بدايةً من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، والتي كانت أيضًا بهدف أعمال الصيانة التي تتم في بعض المناطق.