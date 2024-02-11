نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التموين تقوم بصرف سكر إضافي بسعر منخفض على بطاقات التموين.. هتاخد سكر بسعر لقطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل الحكومة المصرية، وبشكل خاص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على اتخاذ حلول فورية لمواجهة أزمة السكر التي تضرب الأسواق في الوقت الحالي، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وتلاعب التجار في تحديد الأسعار.

وقد شهد سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية ارتفاعًا يفوق 47 جنيهًا مصريًا. يهدف هذا المقال إلى استعراض مستجدات موضوع صرف السكر الإضافي والجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لهذه الأزمة.

بدايةً، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2023، الذي يستند إلى إضافة 1 كيلو سكر حر إلى قيمة الدعم على البطاقات التموينية للأسر ذات أربعة أفراد أو أقل، و2 كيلو سكر حر للأسر ذات أربعة أفراد فأكثر، بسعر 27 جنيهًا نقدًا. وتم تنفيذ هذا القرار لمواجهة ارتفاع الأسعار الحاد.

في الإجراءات التالية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق قرار صرف سكر إضافي في 11 ديسمبر 2023، حيث تم صرف كميات إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق. وحذرت الوزارة من محاسبة أي منفذ تجاري يخالف القوانين، مع فرض غرامة بقيمة 42 جنيهًا مصريًا على كيلو السكر الحر في حالة المخالفة. وأكدت الحاجة إلى التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر وفقًا للضوابط المعمول بها.