رئيس الوزراء يصل مطار دبي الدولي للمشاركة في ”القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 08:37 مساءً - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار دبي الدولي؛ للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤"، وكان في استقباله مريم الحمادي، وزيرة الدولة وأمين عام مجلس الوزراء الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات.

وتستضيف دبي القمة الحادية عشرة العالمية للحكومات بحضور نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلًا عن إلقائه الكلمة الرئيسية؛ لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.