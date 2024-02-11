شهر الفرحة.. شاهد برومو مسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 08:38 مساءً - نشرت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الخاص بمسلسل "جودر" المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024.

وتحت عنوان "انتظروا النجم ياسر جلال ومسلسل "جودر" فى رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة"، طرحت قنوات المتحدة، برومو المسلسل الذى ظهر به الفنان ياسر جلال، بطل العمل الدرامى.

وسبق أن كشفت قنوات المتحدة عن البوستر الخاص بمسلسل "جودر".

ومسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

والمسلسل يعد فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصرى الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.