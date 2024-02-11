تغيير اسم مسلسل "ألف ليلة وليلة" إلى "جودر" بطولة ياسر جلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 08:38 مساءً - استقرت الشركة المنتجة لمسلسل "ألف ليلة وليلة" على تغيير اسمه إلى "جودر" والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، وبطولة النجم ياسر جلال، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وتصدر مؤخرًا ياسر جلال البوستر وكشف الملصق الدعائى عن شخصية "جودر" إحدى الشخصيات التي يقدمها ياسر في أحداث المسلسل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيداً لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه، حيث من المقرر عرض المسلسل في 15 حلقة.