عمرو الفقى وقيادات إعلامية ورياضية في عزاء عمرو رزق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 فبراير 2024 08:38 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام على تقديم واجب العزاء في الراحل عمرو رزق، رئيس قنوات ON الأسبق، الذي رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة 9 فبراير 2024، وذلك بمسجد المشير.

حرص عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم واجب العزاء في الراحل عمرو رزق، ، كما حرص كذلك على الحضور كل من الإعلامي يوسف الحسيني، وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد كرة القدم على الحضور، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، وسيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ومحمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، والإعلامي إبراهيم عبد الجواد، والإعلامي سيف زاهر، ولاعب الأهلي السابق محمد فضل، والناقد الرياضي محمد أبو الخير، كما حضر كل من ألبرت شفيق رئيس قنوات On، وبشير حسن رئيس قنوات cbc.

وتوفى الإعلامي عمرو رزق، صباح يوم، الجمعة، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم فى شارع صلاح سالم، والدفن بمقابر العائلة في مقابر الإمام الشافعي بمنطقة الخليفة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقطاع القنوات الرياضية بالشركة وأسرة راديو أون سبورت FM بخالص الأسى وفاة عمرو محمد عبدالحميد رزق، الرئيس التنفيذي لإذاعة أون سبورت، ورئيس قناة أون سابقا والذي قدم الكثير في مجال العمل الإذاعي والتليفزيوني.