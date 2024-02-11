نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة

يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد أهم المبادرة الحكومية المصرية، يهدف إلى توفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض والمعيشة الصعبة، بهدف تحسين جودة حياتهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولكي يتمكن المواطنون من الاستفادة من هذا البرنامج، يجب عليهم التعرف على الخطوات اللازمة للاستعلام عن تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الاوراق المطلوبه للتقديم في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

1- شهادة الزواج: قد يطلب من المتقدمين المتزوجين تقديم نسخة من شهادة الزواج كجزء من عملية التسجيل.

2- شهادات الميلاد للأطفال: في حال وجود أطفال في الأسرة، قد يطلب تقديم نسخ من شهادات ميلادهم كجزء من الوثائق المطلوبة.

3- بيان الرواتب أو إثبات الدخل: قد يطلب من المتقدمين تقديم بيان للرواتب أو إثبات للدخل الشهري للعائلة كوثيقة تثبت مستوى الدخل.

4- بطاقة الرقم القومي: بالطبع، ستكون بطاقة الرقم القومي ضرورية للتسجيل وذلك للتحقق من الهوية.

5- إثبات العنوان: قد يطلب من المتقدمين تقديم إثبات للعنوان الحالي مثل فاتورة الكهرباء أو فاتورة الغاز.

خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: يجب على المواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

2- اختيار خيار “الاستعلام عن النتيجة”: بعد الدخول إلى الموقع، يجب البحث عن خيار “الاستعلام عن النتيجة”، والذي يمكن أن يكون موجودا على الصفحة الرئيسية للموقع.

3- ادخال الرقم القومي: بعد العثور على خيار الاستعلام، يجب على المستخدمين إدخال الرقم القومي الخاص بهم في الحقل المخصص له.

4- الضغط على زر “استعلام”: بعد إدخال الرقم القومي، يجب على المستخدمين الضغط على زر “استعلام” لإرسال طلب الاستعلام.

5- معرفة النتائج: سيتم عرض النتائج فور اكتمال الاستعلام، حيث ستظهر مدى استحقاق المستخدم للحصول على الدعم من برنامج تكافل وكرامة.

شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

بالإضافة إلى الخطوات السابقة، يجب على المواطنين أيضا التأكد من مطابقة الشروط التالية للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة: