أحمد جودة - القاهرة - عاجل : بشرى سارة للمواطنين.. صرف سكر إضافي بسعر مخفض على بطاقات التموين

تسعى الحكومة المصرية وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حلول عاجلة لأزمة السكر التي تعاني منها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب ظروف التي تمر بها البلاد وتلاعب التجار في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو السكر داخل الأسواق المصرية أكثر من 47 جنيه مصري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص موضوع صرف السكر الإضافي.

حقيقة صرف كميات سكر إضافية على التموين



قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن قرار وزاري يحمل رقم 31 لسنة 2023 وذلك لمواجهة أزمة السكر في الأسواق بعد ارتفاع الأسعار، وينص القرار الوزاري على أنه يضاف إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقات التموينية 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفراد الأسرة فيها عن 4 أفراد، بالإضافة إلى ذلك يصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يكون عدد الأفراد فيها 4 فأكثر، ويأتي سعر كيلو السكر ب 27 جنيه تسدد نقدية.

قرارات وزارة التموين المصرية بخصوص صرف السكر الإضافي



قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق قرار صرف سكر إضافي يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر 2023، حيث تم بالفعل صرف كميات إضافية من السكر على بطاقات التموين لمواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، وأكدت وزارة التموين المصرية على أنه في حال قيام أي منفذ أو محل تجاري بمخالفة أحكام المادة الأولى سوف تتم المحاسبة على سعر كيلو السكر الحر بقيمة 42 جنيه مصري، وشددت وزارة التموين على ضرورة التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر الحر وذلك وفقا للأحكام المادة الأولى.