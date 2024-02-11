نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في العمالة غير المنتظمة في مصر، إليكم الشروط الأساسية وموعد صرف المنحة المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لدعم الفئات الأشد احتياجًا، أعلنت الحكومة المصرية عبر وزارة القوى العاملة عن تقديم منحة بقيمة 1000 جنيه للعمال غير المنتظمين في عام 2024.

تهدف هذه المنحة إلى تخفيف الضغوط المالية وتقديم دعم لهم في مواجهة التحديات الاقتصادية. نقدم في الفقرات التالية جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المنحة، بما يمكنكم من الحصول عليها.

شروط التسجيل في العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة المصرية حددت عدة شروط يجب توافرها للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة:

- أن يكون المتقدم خاضعًا للعمالة غير المنتظمة.

- عدم تسجيل المتقدم في "التأمينات الاجتماعية والعمل".

- عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

- عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو عقارات أو ممتلكات.

- عدم تسجيل المتقدم في أي جهة حكومية أخرى.

- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في جمهورية مصر العربية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة مخصصة للمواطنين حاملي الجنسية المصرية.

رابط التسجيل في العمالة الغير منتظمة 2024 في مصر

يمكن لجميع المواطنين الذين يستوفون الشروط زيارة رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2024 وملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بما في ذلك الاسم والرقم القومي.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024

لم يتم تحديد موعد صرف المنحة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يكون خلال الأشهر الأولى من عام 2024. سيتم مراجعة جميع الطلبات للتحقق من استيفاء الشروط، وسيتم صرف المنحة للأشخاص المستحقين فقط.