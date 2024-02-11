نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبات حلوان تنظم أول تدريب للطلاب على الملكية الفكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعه حلوان فى تدريب طلابها على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور قنديل بأن جامعة حلوان تنشأ كأول جامعة سجلًا لمشروعات التخرج للطلاب ليتم تكويدها ووصفها بشكل مختصر ملائم واتخاذ إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمن يستوفي الشروط التي رسمها المشرع المصري. وأكد رئيس الجامعة على أن هذا ولأول مرة يتم منح الطلاب إفادة بمشروع تخرجهم لإثبات تاريخ تقدمهم به ولحمايتهم بشكل مؤقت لحين استكمال إجراءات الحماية القانونية بمعرفة وحدة الملكية الفكرية بالجامعة.

وأفاد الأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأن الكلية تولي اهتمام بالغ بدعم مهارات الطلاب والطالبات وأن ثقافة الملكية الفكرية أصبحت لها تأثير كبير علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي على قانون البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المستهلكين وشرائهم للمنتجات والخدمات وماذا سيكون تأثير ذلك على قانون العلامات التجارية في المستقبل القريب.

كما أكد الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية على أن برنامج التدريب يركز على مفاهيم وأنواع وخصائص حقوق الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها وكيفية حماية الاختراعات بموجب البراءات وحماية المؤلفات والرسومات والصور بموجب حق المؤلف وكيفية حماية الحقوق المجاورة مثل حق الأداء العلني والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي.

وأفادت الأستاذة الدكتورة منال عبدالقادر بأن الطلاب أبدوا تجاوب كبيرا في التدريب وأن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي نتيجة الطفرة الغير مسبوقة في معالجة البيانات الضخمة ومن أكبر الاعتبارات القانونية التي تثور بسبب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي هي مسائل الحقوق الفكرية بصورها المختلفه وحقوق الملكية الفكرية.

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب