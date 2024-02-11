أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع جديد في أسعار السجائر.. تعرف على الأسعار الجديدة بعد زيادة فيليب موريس

اسعار السجائر في مصر اليوم تشغل بال الكثير من المواطنين، وخصوصًا المدخنين والتجار، وتختلف أسعار السجائر التقليدية عن العلامات التجارية المعروفة، وعبر “دوت الخليج” نذكر لكم الأسعار بعد الزيادة الأخيرة سواء للتبغ المسخن أو السجائر من جميع العلامات التجارية،وذلك وفقًا لإعلان الشركة، فضلًا تابعوا.

اسعار السجائر في مصر اليوم



قامت فيليب موريس مصر بالإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات الخاصة بها سواء السجائر التقليدية أو التبغ المسخن، حيث أعلنت عن أسعار جميع الأنواع، بل ووضحت للمدخنين أن الأسعار موجودة على العلب من خلال البار كود الموضوع على عبوة السجائر أو الدبغ، وما زال العمل قائم من الشركة على الجدية في العمل لضخ كميات في الأسواق من أجل تلبية احتياجات كل المدخنين، وأتت الأسعار على النحو التالي:



سعر سجائر ميرت بكل الأنواع بمبلغ 85 جنيه مصري.

علبة كارلبورو بسعر 79 جنيه مصري لكل الأنواع.

عبوة مارلبورو كرافتد كل الأنواع بسعر 69 جنيه مصري.

سعر علبة إل أند إم بسعر 59 جنيه.

العبوة من التبغ المسخن بسعر 64 جنيه مصري للعبوة بكل الأنواع.



سعر السجائر الشرقية للدخان



ووفقًا للإعلان الأخير التي أعلنت الشرقية للدخان، فإن سعر السجائر كالتالي:

كيلوباترا سوبر بسعر 27 جنيه مصري.

علبة من مونديال سواء أزرق أو أحمر أو سيلفر بسعر 27 جنيه مصري.

العلبة من سجائر كليوباترا بلاك ليبول اليوم بسعر 27 جنيه مصري.

سجائر بوسطن أو بلمونت بسعر اليوم 27 جنيه.

سجائر بوكس “10 سجائر فقط” بسعر 20 جنيه مصري.

سعر سجائر وينستون سواء الكاستر أو الأزرق أو الأحمر أو السيلفر بسعر اليوم 43 جنيه مصري.