نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة المقررة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي زيادة في الرواتب والمعاشات، تأتي هذه الخطوة في إطار الحماية الاجتماعية، مع مراعاة لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على أسعار المنتجات في جمهورية مصر العربية.

البحث المتزايد يركز على موعد صرف مرتبات شهر مارس، خاصة مع اقتراب شهر رمضان لعام 2024.

وفقًا لوزارة المالية المصرية، سيتم صرف مرتبات جميع الوظائف بمختلف القطاعات قبل عيد الفطر. يشير الإعلان إلى بدء عملية صرف الرواتب بالزيادة الجديدة اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21/3/2024، الذي يوافق 11 رمضان، وستنتهي عملية الصرف في نهاية يوم الأربعاء الموافق 27/3/2024، الذي يوافق 17 رمضان.

قيمة الرواتب بالزيادة الجديدة تختلف حسب درجة الوظيفة، حيث تبلغ رواتب الدرجات المختلفة:

- الدرجة السادسة: 6،000 جنيه.

- الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه.

- الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه.

- الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه.

- الدرجة الثانية: 8،000 جنيه.