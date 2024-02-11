نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات شهر مارس بعد الزيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الفترة الأخيرة، يتزايد اهتمام الأفراد في معرفة تفاصيل معاشات شهر مارس بعد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تأتي هذه الزيادات في إطار خطة الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار في جمهورية مصر العربية.

الزيادة المقررة تبلغ نحو 15% لنحو 13 مليون مواطن يستفيدون من المعاشات. تكلفة هذه الزيادة تصل إلى نحو 74 مليار جنيه مصري، مع توجيه جهود لدعم التكافل والكرامة بمبلغ يصل إلى 5.5 مليار جنيه مصري.

تشمل الزيادات في المعاشات لشهر مارس 2024 قيمًا محددة للشرائح المختلفة، حيث يبلغ المعاش لكل شريحة ما يلي:

- الشريحة الأولى: 1300 جنيه.

- الشريحة الثانية: 1500 جنيه.

- الشريحة الثالثة: 1600 جنيه.

- الشريحة الرابعة: 2000 جنيه.

- الشريحة الخامسة: 2300 جنيه.

- الشريحة السادسة: 2600 جنيه.

- الشريحة السابعة: 2900 جنيه.

- الشريحة الثامنة: 3200 جنيه.

- الشريحة التاسعة: 3500 جنيه.

- الشريحة العاشرة: 3800 جنيه.

- الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه.

- الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه.

- الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه.

- الشريحة الرابعة عشرة: 10080 جنيه.

سيتم صرف هذه المعاشات في اليوم الأول من شهر مارس 2024، حيث يستمر الصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي لجميع مستحقي المعاشات.