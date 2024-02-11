هتبقى برخص التراب.. انخفاض كبير يضرب أسعار اللحوم في هذا الموعد.. جهزي نفسك يا ست الكل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أدى استغلال الجزارين وتجار اللحوم الذين قاموا برفع سعر اللحوم إلى ما يزيد عن 400 جنيه للكيلو إلي عدم قدرة المواطن الفقير ومتوسطي الدخل في شراء اللحوم وهو الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة المصرية فقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في طرح لحوم بلدية يصل سعر الكيلو فيها إلى 280 جنيها وذلك في جميع منافذها داخل محافظات جمهورية مصر العربية.

انخفاض يضرب أسعار اللحوم في هذا الموعد

بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل جنوني أعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار جمهوري من الرئيس بعد الفتاح السيسي بتوفيرها لجميع أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، إلى جانب الطيور والأسماك الطازجة وجميع السلع الغذائية التي تنتجها الوزارة من عسل، زيوت، مربي وغيرها من بيعها في جميع منافذ الوزارة بسعر أقل من سعر السوق المصري من أجل تمكين المواطن من شراء جميع مستلزماته الغذائية بسعر يتناسب مع محدودي الدخل، هذا وقد أعلنت عن سعر اللحم البلدي الطازج ب280 جنيه.

تخفيض أسعار اللحوم والسلع في المنافذ

أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن توافر جميع السلع الأساسية في جميع منافذها بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة للجميع داخل محافظات مصر العربية، ووصل نسبة خفض الأسعار من 25% إلى 50% على بعض السلع الغذائية المنتجة لها، كما تستعد الوزارة لتجهيزات شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى من خلال تنفيذها لمجموعة من الإجراءات واستيراد كميات كبيرة من اللحوم الحية لسد العجز داخل الأسواق المصرية بأسعار مخفضة.