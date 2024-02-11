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أحمد جودة - القاهرة - عاجل|طريقة حساب الزيادة الجديدة وموعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مارس 2024 "بتعرف تعد لحد كام"، في الساعات الأخيرة، شهدت محركات البحث إقبالًا كبيرًا من قبل المصريين العاملين في القطاع الحكومي، حيث كانوا يبحثون عن معلومات حول الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر صرفها في شهر مارس القادم.

كيفية حساب الزيادة الجديدة في مرتب شهر مارس

والآن يمكنك حساب الزيادة في مرتب شهر مارس بخطوات سهلة، أولًا قم بتحديد الدرجة الوظيفية لديك والتي من خلالها تتحدد قيمة الحد الأدنى للأجور، ومن المقرر أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا.

وذلك حسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين وفقًا لقانون الخدمة المدنية والتي تزيد بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين أيضًا، وبحد أدنى 150 جنيهًا كحافز إضافي وهذا يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة فقط كما يزيد بنحو 50 جنيهًا لكل درجة، لكي يصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة.

ما هو موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مارس 2024 بعد الزيادة

وكشفت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة محدده 5 أيام يتم فيها صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

وأكدت وزارة المالية على أن يتم صرف المرتبات بالزيادة يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 المقبل.

جدول المرتبات بعد الزيادة في مرتب شهر مارس ٢٠٢٤

من المقرر أن يتغير جدول مرتبات العاملين بالدولة بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة لكي يصبح الحد الأدنى للأجور للعاملين كالنحو التالي: